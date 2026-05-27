Биолог Хряпин назвал категории людей, которые больше привлекают комаров

Энтомолог Роман Хряпин назвал категории людей, которых комары кусают чаще. В эксклюзивном комментарии aif.ru специалист обозначил привлекающие кровососущих насекомых физиологические особенности человека.
Как отметил Хряпин, ключевым ориентиром для комаров служит углекислый газ.
«Чем больше выдыхаемого углекислого газа производит организм, тем привлекательнее он для комаров. Соответственно, люди более крупные, с большим объёмом лёгких, производят такого газа при выдыхании больше. Они, естественно, более привлекательны для комаров, чем маленькие», — сказал специалист.
Вторым фактором он назвал тепловое излучение. Более крупные люди вырабатывают больше тепла и заметнее для насекомых за счёт большей площади тела.
Кроме того, усиливает интерес комаров временное повышение температуры тела после физических нагрузок.
«Когда мы занимаемся спортом или бежим, у нас временно повышается температура из-за мышечной энергии. Мы вырабатываем больше тепла и становимся лучше видны как тепловая цель», — объяснил энтомолог.
Специалист также отметил, что людей, склонных к обильному потоотделению, комары атакуют чаще. Причиной тому служат органические кислоты, содержащиеся в поту, а также вещества, выделяемые бактериями, которые размножаются в несвежих выделениях кожи.
Относительно опасности раздавливания комара на теле и даже на открытой ране Хряпин заявил, что серьёзных рисков нет.
«В большинстве случаев это абсолютно безопасно. Комары не являются уж слишком эффективными источниками механического перенесения инфекций на своих телах, в отличие от мух. Вероятность инфицирования раны какими-либо опасными микроорганизмами минимальна. Ничего страшного тут нет», — подытожил он.
Как сообщалось, сразу в нескольких регионах России произошло нашествие комаров. Большое количество этих насекомых наблюдается в Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областях и в Башкирии. Местные жители отмечают, что в этом году массовое появление комаров началось на 3−4 недели раньше, чем обычно.