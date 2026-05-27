Тела вывезли: офицер спецслужб сказал, почему Усольцевых могут не найти

Поиски Усольцевых в Красноярском крае продолжаются с сентября 2025 года. Офицер Иванников сказал, почему поиски могут не давать результата.

Источник: Аргументы и факты

Тела семьи Усольцевых, пропавших в сентябре в тайге в Красноярском крае, могли вывезти за сотни километров от места исчезновения. Такую версию в разговоре с aif.ru озвучил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Семья Усольцевых исчезла при загадочных обстоятельствах в сентябре 2025 года. Масштабные поиски с привлечением тысячи волонтеров, правоохранителей, техники результата не дали. В связи с этим появилось множество версий исчезновения супругов и их дочери.

«Российским правоохранительным органам необходимо обследовать не только место предполагаемого исчезновения. Тела теоретически могут быть перемещены на 100, а то и 200 километров по красноярской тайге и там сокрыты. Эта практика распространена не только у маньяков, но и у преступников, готовых ради сокрытия своих деяний пойти на еще большие жертвы», — подчеркнул Иванников.

Эксперт не исключил, что к исчезновению Усольцевых могут быть причастны местные браконьеры, которые могли намеренно или случайно убить семью.

В Следственном комитете ранее заявили, что основные версии о побеге и похищении Усольцевых не нашли своего подтверждения, однако следователи продолжают рассматривать иные криминальные сценарии трагедии.