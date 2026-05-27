КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров при задержке рейса по маршруту Красноярск — Пхукет (Таиланд) почти на двое суток. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры авиакомпания “Азур эйр” привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. По постановлению транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В феврале 2026 года в аэропорту Красноярска был задержан рейс этой авиакомпании в Пхукет (Королевство Таиланд) более чем на 46 часов. «Вопреки требованиям федеральных авиационных правил пассажиры несвоевременно обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием, размещены в гостинице», — пояснили в прокуратуре.