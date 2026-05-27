Силовики Хабаровского края провели антитеррористические учения

В пригороде Хабаровска вчера прошло плановое антитеррористическое учение. Представители силовых ведомств отработали предотвращение потенциального теракта, а также ликвидацию его возможных последствий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По легенде тренировки, сначала беспилотники террористов атаковали военный объект. Группа вооруженных людей затем проникла на территорию и взяла заложников.
Перед участниками учений стояла задача задержать «злоумышленников» и остановить их действия. Параллельно проверялась готовность различных силовых ведомств Хабаровского края к совместным действиям по ликвидации последствий условного теракта. Все мероприятия проводил Оперативный штаб Хабаровского края.
— Сотрудники ведомств показали высокий уровень взаимодействия и профессионализм. Все задачи были выполнены, — отметили в штабе.
Результаты учений проанализируют и оценят специалисты Национального антитеррористического комитета. Напомним, накануне в штабе ВВО сообщили о начавшихся в Лаосе учениях, в которых принимают участие и военнослужащие Восточного военного округа. Силовики двух стран проведут курсы подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса «Тайфун-2026» и совместные учения «Ларос-2026».