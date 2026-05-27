Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики Хабаровского края провели антитеррористические учения

Люди в погонах подтвердили профессионализм в ходе тренировки.

Источник: Хабаровский край сегодня

В пригороде Хабаровска вчера прошло плановое антитеррористическое учение. Представители силовых ведомств отработали предотвращение потенциального теракта, а также ликвидацию его возможных последствий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По легенде тренировки, сначала беспилотники террористов атаковали военный объект. Группа вооруженных людей затем проникла на территорию и взяла заложников.

Перед участниками учений стояла задача задержать «злоумышленников» и остановить их действия. Параллельно проверялась готовность различных силовых ведомств Хабаровского края к совместным действиям по ликвидации последствий условного теракта. Все мероприятия проводил Оперативный штаб Хабаровского края.

— Сотрудники ведомств показали высокий уровень взаимодействия и профессионализм. Все задачи были выполнены, — отметили в штабе.

Результаты учений проанализируют и оценят специалисты Национального антитеррористического комитета. Напомним, накануне в штабе ВВО сообщили о начавшихся в Лаосе учениях, в которых принимают участие и военнослужащие Восточного военного округа. Силовики двух стран проведут курсы подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса «Тайфун-2026» и совместные учения «Ларос-2026».