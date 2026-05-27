В ЕАО участковый задержал сельчанина за незаконную рубку монгольского дуба

Полицейские Еврейской автономной области призывают граждан проявлять сознательность в сбережении насаждений. Важно помнить, что за незаконную рубку предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность наступает по статье 8.28 КоАП РФ, когда ущерб не превышает пяти тысяч рублей. Если же сумма урона больше, возбуждается уголовное дело. За незаконную рубку в значительном размере грозит штраф до пятисот тысяч рублей. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, сумма штрафа возрастает до трёх миллионов рублей.