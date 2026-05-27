В ЕАО участковый задержал сельчанина за незаконную рубку монгольского дуба

В Еврейской автономной области сотрудник полиции задержал мужчину, незаконно рубившего лесные насаждения. Ущерб превысил пять тысяч рублей, что повлекло возбуждение уголовного дела. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ленинский» поступило сообщение от участкового уполномоченного полиции. Он доложил о незаконной рубке деревьев на землях сельскохозяйственного назначения. Прибыв на место, полицейский задержал жителя села Ленинское прямо во время совершения преступления.
Выяснилось, что мужчина незаконно спилил три дерева породы дуб монгольский. Он уже успел распилить стволы на брёвна и переносил их к обочине дороги. Довести задуманное до конца и вывезти древесину злоумышленник не успел — помешали оперативные действия участкового. Ущерб, причинённый Департаменту сельского хозяйства правительства ЕАО, составил 11 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.
Полицейские Еврейской автономной области призывают граждан проявлять сознательность в сбережении насаждений. Важно помнить, что за незаконную рубку предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность наступает по статье 8.28 КоАП РФ, когда ущерб не превышает пяти тысяч рублей. Если же сумма урона больше, возбуждается уголовное дело. За незаконную рубку в значительном размере грозит штраф до пятисот тысяч рублей. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, сумма штрафа возрастает до трёх миллионов рублей.
