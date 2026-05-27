В Красноярске готовят к сезону «живые» фигуры вертикального озеленения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления зеленого строительства начали подготовку фигур вертикального озеленения к новому сезону.
Сейчас идет очистка конструкций от старых растений и почвы. Этот этап необходим, чтобы новое озеленение было более плотным и равномерным. После очистки фигуры заполняют свежей почвенной смесью в несколько слоев.
Далее начинается самый трудоемкий этап — высадка седума. Для этого специалисты используют разные виды седума, а для ярких акцентов добавляют цинерарию, альтернантеру и другие однолетние растения, рассказали в УЗС.
Работы уже ведутся на фигурах «Слоны», «Олени» и «Медведи». В ближайшее время специалисты приступят и к другим композициям.
Всего в этом сезоне в городе озеленят 12 вертикальных композиций, объединяющих 28 фигур.
