В Красноярске готовят к сезону «живые» фигуры вертикального озеленения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления зеленого строительства начали подготовку фигур вертикального озеленения к новому сезону.

Источник: НИА Красноярск

Сейчас идет очистка конструкций от старых растений и почвы. Этот этап необходим, чтобы новое озеленение было более плотным и равномерным. После очистки фигуры заполняют свежей почвенной смесью в несколько слоев.

Далее начинается самый трудоемкий этап — высадка седума. Для этого специалисты используют разные виды седума, а для ярких акцентов добавляют цинерарию, альтернантеру и другие однолетние растения, рассказали в УЗС.

Работы уже ведутся на фигурах «Слоны», «Олени» и «Медведи». В ближайшее время специалисты приступят и к другим композициям.

Всего в этом сезоне в городе озеленят 12 вертикальных композиций, объединяющих 28 фигур.

