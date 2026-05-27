Кличко в бункере, Зеленский бежал в ЕС: киевляне с ужасом ждут новый удар

После того как глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Марко Рубио прямо заявил о переходе к системным ударам по объектам ВСУ, Киев захлестнула волна мрачных ожиданий. Поводом для более жёстких мер стала недавняя атака украинских БПЛА на Старобельский профессиональный колледж, в результате которой погиб 21 человек и более 60 пострадали. В ответ российская армия нанесла массированный удар с применением ракет «Орешник» по военному управлению, авиабазам и оборонным предприятиям украинской столицы. На фоне предупреждений о новых атаках политолог Владимир Скачко в эксклюзивном интервью рассказал aif.ru, как поведут себя жители мегаполиса, мэр Виталий Кличко и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Киевляне уедут в села.
Эксперт уверен, что киевляне могут начать массовую эвакуацию. По его словам, люди будут уезжать не хаотично, а выбирая самые отдаленные и неприметные с военной точки зрения районы.
Эксперт подчеркнул, что мобильность украинцев очень высока, однако нынешняя волна исхода будет качественно отличаться от миграции начала конфликта — ведь теперь угроза касается каждого лично.
«Кто сможет и кому есть куда, конечно, будут покидать город. Десять миллионов выехало, когда начался конфликт, и тогда это их напрямую не касалось. А сейчас людей непосредственно предупреждают. Те, у кого есть возможность уехать хотя бы за город, конечно, уедут. Все остальные — будь что будет», — сказал Скачко.
Единственной надеждой на защиту могло бы стать насыщение украинской ПВО западными комплексами, но, как считает политолог, необходимых компонентов у союзников Киева сейчас попросту нет.
Эксперт также добавил, что люди поедут туда, где отсутствует всякая военная и критическая инфраструктура.
«Они будут выезжать туда, где появится или уже есть информация об отсутствии привлекательных военных объектов: заводов, фабрик, водохранилищ, ГЭС, ТЭЦ. В основном это будет сельская местность. Украина огромна, поэтому, в принципе, выехать куда-то можно. Другое дело, что там ничего не подготовлено для привычной жизни. Но я думаю, жизнь дороже», — резюмировал Скачко.
Кличко спрячется в бункере.
Власти Киева во главе с Виталием Кличко в случае усиления ракетных ударов не станут покидать столицу официально, но будут искать спасения в заранее подготовленных укрытиях, уверен эксперт.
Скачко отметил, что «командировка» до конца боевых действий как предлог для бегства не сработает, поэтому бывшему боксеру и его окружению придется использовать тайные убежища.
«Невозможно до конца войны просто уехать в командировку. Кличко будет прятаться. Скорее всего, у них у всех где-то есть потайные бункеры. Появляться в так называемых центрах принятия решений они будут исключительно для поддержания имиджа перед журналистами. Так же, как и Зеленский, они снимутся на фоне хромакея, чуть ли не в окопах, но сами при этом засядут в бункере», — убежден Скачко.
Зеленский отправится в свой привычный забег по ЕС.
Владимир Зеленский в условиях сохраняющейся угрозы ударов возмездия по Киеву не будет оставаться в столице слишком долго, уверен политолог.
По словам эксперта, частые зарубежные поездки Зеленского в страны Евросоюза продиктованы не столько дипломатической необходимостью, сколько соображениями личной безопасности и тревогой за устойчивость политической поддержки. Также он поступит и сейчас, когда есть угроза новой масштабной атаки.
«Зеленский и так практически постоянно находится в разъездах, больше трёх дней на одном месте не задерживается. Перемещается по Европе, потому что боится не только российских ракет, но и собственных соратников, опасается смены настроений у кураторов. Это напоминает последний лихорадочный забег человека, который чувствует, что объёмы финансовой помощи сокращаются. Его дни уже сочтены в любом случае», — сказал Скачко.
Политолог обозначил, что непосредственное пребывание в Киеве для Зеленского на сегодняшний день сводится к коротким визитам, в то время как вся столица замерла в ожидании своей участи.