Более 2,5 млн россиян привились от клещевого вирусного энцефалита

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала сезона зарегистрировано 129 тыс. обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей.

Источник: НИА Красноярск

Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.

Самой эффективной мерой защиты от энцефалита является вакцинация. В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.

Кроме того, в целях профилактики продолжаются акарицидные обработки территорий. На данный момент ими охвачено 112 тыс. гектаров.