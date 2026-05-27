Синоптик Макарова: температура воды на курортах РФ достигает плюс 23 градусов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вода продолжает прогреваться на морских курортах России, в Ейске Краснодарского края ее температура уже достигла плюс 23 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Вода успела прогреться в Ейске, там 23 градуса, Геленджик — 20, Евпатория, Сочи — 17, Туапсе — 18, Калининград сравнялся с Феодосией, там 14, а в Алуште −11», — сказала Макарова.
Она добавила, что для Крыма характерно такое явление как апвеллинг, когда холодная вода из глубин поднимается к поверхности моря, поэтому там температура невысокая.
Туапсе — южный порт и спокойный курорт на берегу Черного моря
Туапсе — это город на Черноморском побережье России. Он часто остается в тени более раскрученных курортов, но при этом обладает собственной атмосферой и значимостью. В этом материале разбираем, где находится Туапсе, чем он примечателен и какую роль играет в регионе.