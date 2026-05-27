Затряслась Украина и Прибалтика: «Искандеры» разбомбили логово НАТО у Киева

В ночь на 26 мая российские регионы вновь подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских дронов. Взрывы и работа систем противовоздушной обороны фиксировались в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Республикой Крым.
В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к границам региона. Ответ армии РФ на атаки российских регионов не заставил себя ждать.
Кто стоит за ударом по северу России.
Откуда дроны могли долететь до Ленинградской области, в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, БПЛА были запущена не с территории Украины — их путь лежал через государства, граничащие с РФ на западе.
«В Ленинградскую область дроны могли долететь с территории Прибалтики, так как она предоставила свою территорию для ударов по России, хотя всячески это отрицает. Прибалтика давно не принадлежит себе, она находится под внешним управлением и выполняет волю Евросоюза», — заявил Липовой.
Генерал подчеркнул, что Брюссель фактически руководит воздушным террором против мирных россиян. Евросоюз не только дает карт-бланш на запуск дронов, но и полностью обеспечивает логистику атак.
«ЕС выделяет для этих ударов все необходимые средства: БПЛА, деньги, специалистов, инструкторов и даже разведданные со спутников», — подчеркнул Липовой.
Мгновенный ответ: «Искандеры» и 122 дрона летели на Украину.
Реакция российской армии последовала незамедлительно. В ответ на ночной террор ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам противника. Как сообщают военные каналы, в воздух были подняты две баллистические ракеты «Искандер», а также задействовано 122 беспилотника.
Под прицелом оказался в том числе населенный пункт Бровары в Киевской области. Этот город-спутник Киева уже несколько дней находится под прицелом, и тому есть весомое объяснение. Генерал Липовой рассказал, что именно там спрятаны ключевые тренировочные базы противника.
«Наша армия наносит удары по военным объектам или объектам двойного назначения. То, что были удары по Броварам, говорит о том, что там расположены пункты управления ВСУ, разведки, находятся два учебных центра с инструкторами НАТО, которые готовят операторов БПЛА и диверсионные группы», — сказал генерал.
Именно эти полигоны, где западные кураторы ставят на поток обучение «птичников» и диверсантов, по словам Липового, являются первоочередной целью для армии РФ. Уничтожение центра подготовки операторов БПЛА лишает ВСУ возможности координировать атаки на российское приграничье.
Никакой пощады: Россия перешла к системному уничтожению.
Минобороны РФ раскрыло цели ночных ударов 26 мая: поражены места производства, хранения, запуска и управления беспилотниками самолетного типа. Кроме того, атакам подверглись пункты временной дислокации ВСУ и места скопления иностранных наемников.
Липовой подтвердил: отныне удары носят фатальный для инфраструктуры врага характер. Он напомнил о недавних заявлениях главы внешнеполитического ведомства, касаемых ведения боевых действий.
«Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия теперь будет наносить системные удары по всем военным целям, пунктам принятия решения, объектам двойного назначения. Системные удары — это значит, что удары будут наноситься не только для того, чтобы повредить, но и чтобы уничтожить эти объекты», — резюмировал Липовой.
Слова властей РФ ставят жирную точку в иллюзиях противника о безнаказанности. Теперь любой тренировочный лагерь НАТО, пункт связи или цех по сборке дронов, откуда планируются атаки на русские города, будет гарантированно стерт с лица земли.