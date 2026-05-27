В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для одной категории россиян: подробности

В России предложили ввести льготную ипотеку для научных работников с учеными степенями: кандидатам и докторам наук, которые работают в стратегически значимых для суверенитета страны отраслях. Соответствующее письмо на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина направил депутат Госдумы Александр Аксененко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Процентную ставку предлагается установить не выше шести процентов с компенсацией банкам недополученных доходов через АО «ДОМ.РФ». Льготная ставка будет сохранятся при условии продолжения работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению.
Потенциальными участниками предлагается сделать граждан РФ с учеными степенями кандидата или доктора наук в стратегически важной отрасли.
Напомним, в России действуют различные льготные ипотечные программы для граждан. Они позволяют приобрести или построить жилье на значительно более выгодных условиях в сравнении с рыночными ставками.