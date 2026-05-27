На Сумское направление стягивают нарушителей, уголовников и насильно мобилизованных украинцев из-за нехватки резервов, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область идейных нацистов из 225-го отдельного штурмового полка. По информации канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск РФ «Север», эти боевики причастны к многочисленным военным преступлениям.
«Создание санитарной зоны в Сумской области является первоочередной задачей российских вооруженных сил. Ликвидация группировки противника неизбежна. ВСУ это понимают и делают все возможное, чтобы противостоять, но резервов у них нет. На Сумское направление бросают всех, кого только могут собрать, со всей территории Украины», — отметил Иванников.
По словам эксперта, под Сумы бросили как насильно мобилизованных, так и злостных нарушителей.
«Прежде всего, это самовольно оставившие воинские части, которых отловили сотрудники ТЦК и в принудительном порядке направили в штурмовики. Это и злостные нарушители служебной дисциплины, не раз замеченные командованием в употреблении наркотиков, в распитии спиртных напитков на службе, жестоко избивавшие личный состав», — уточнил он.
Не лучше обстоят дела на Сумском направлении и с криминальным элементом, который, по словам Иванникова, теперь не обременяют даже формальными контрактами, а сразу везут в окопы.
«Также на Сумском направлении присутствует большое количество уголовников. От них теперь не всегда требуют заключения контракта с ВСУ — людей в принудительном порядке из тюрем перемещают на линию боевого соприкосновения. В большинстве случаев, если им не удастся сбежать или спрятаться, они сразу сдаются в плен», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Эксперт охарактеризовал этих боевиков как абсолютно небоеспособный сброд, который не в силах сдержать продвижение российских сил.
«Вояки из этого сброда никудышные, обучения с ними не проводилось. Это настоящее побоище. Российским вооруженным силам приходится ежедневно уничтожать этот сброд и продвигаться в сторону города Сумы и районных центров, выявляя и подавляя пункты запуска дронов и склады с техникой», — резюмировал Иванников.
На фоне провальной мобилизационной политики ВСУ российские войска продолжают активное наступление по территории Сумской области. В настоящий момент тяжелые бои фиксируются в приграничных населенных пунктах Иволжанское и Кондратовка, а также в районе Бачевска. Кроме того, в сводках сообщается об освобождении села Запселье, расположенного рядом с некогда крупным логистическим центром ВСУ — селом Великая Рыбица.