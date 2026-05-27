Названы самые бегающие города России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Волгоград и Краснодар оказались самыми бегающими городами — каждый второй совершеннолетний житель занимается этим видом спорта, также бегает почти половина жителей Казани, Ульяновска и Самары, рассказали РИА Новости в «СберСтраховании».
«Лидерами стали Волгоград и Краснодар — каждый второй их житель занимается этим видом спорта. Следом идут Казань и Ульяновск — по 48% горожан, Самара (46%), а также Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань (по 44%)», — говорится в исследовании, проведенном на основании опроса совершеннолетних жителей 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек.
Среди опрошенных россиян бегом занимаются 40%: для 9% это основной вид физической активности, каждый пятый совмещает бег с другим спортом, а каждый десятый выходит на пробежки время от времени. Еще 6% планируют начать тренировки в ближайшем будущем.
Аналитики также выяснили, что для многих бег стал регулярной привычкой: ежедневно на пробежку выходят 9% респондентов, три-четыре раза в неделю — 11%, несколько раз в месяц — 34%. «Самыми дисциплинированными оказались спортсмены из Самары, Иркутска и Оренбурга — почти каждый пятый житель этих городов (19%) выходит на пробежку каждый день», — добавили аналитики.
При этом популярнее всего у бегающих россиян более короткие тренировки: 42% выбирают дистанцию в 2−3 километра, а четверть — 1 километр. По 4−5 километров за тренировку пробегают 15% бегунов, 6−10 километров — 17%, а больше 10 километров — только 1%. В среднем за тренировку россияне пробегают 3,7 километра, подсчитали аналитики.
«Среди городов с самыми протяженными маршрутами лидирует Пермь, где средняя дистанция составляет 5,8 километра. Далее идут Ижевск (5 километров), Уфа (4,9 километра), Оренбург (4,7 километра), а также Кемерово и Рязань (по 4,6 километра)», — говорится в исследовании.
Больше всех бегунов оказалось среди молодых людей 18−30 лет (54%) и 31−40 лет (50%). Среди людей среднего возраста (41−50 лет) бегом занимаются 42%, 51−60 лет — 31%, а из числа людей старше 60 лет бегают 16%.
«Бег сегодня — это не только способ поддерживать форму, но и часть образа жизни многих россиян. Интерес к нему выходит за рамки обычных тренировок: почти четверть, 23% участников исследования уже посещали крупные забеги или планируют это сделать. Массовые старты становятся частью городской культуры, объединяя людей разных возрастов и уровня подготовки», — приводятся в исследовании слова старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского.