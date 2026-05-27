Село Гаровка-1 в Хабаровском крае осталось без горячей воды из-за аварии

Четыре многоквартирных дома, школа и детский сад в селе Гаровка-1 в Хабаровском районе остались без горячего водоснабжения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», предоставление коммунальной услуги было приостановлено из-за аварии, которая произошла после проведения гидравлических испытаний в зоне хабаровской ТЭЦ-3.
По информации пресс-службы районной администрации, в ходе возобновления подачи горячего водоснабжения произошёл порыв трубопровода в районе улицы Центральная. На месте сейчас работает аварийная бригада МУП «Куканское» — они проводят восстановительные работы подземной части подающего и обратного водовода.
— Процесс ликвидации коммунальной аварии находится на контроле администрации Хабаровского района. Восстановительные работы ориентировочно продлятся до конца текущей рабочей недели. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение, — рассказали в администрации Хабаровского района.
Напомним, что в связи с плановой проверкой тепломагистралей в зоне ТЭЦ-2 жители трёх районов Хабаровска остались без горячего водоснабжения. Работы продлятся до 28 мая включительно. Ограничения коснулись потребителей в Кировском, Центральном и Индустриальном районах краевой столицы.