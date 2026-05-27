«Белый налив» вне реестра: в Красноярском крае выявили продажу саженцев несуществующих сортов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 22 мая специалисты краевого Россельхознадзора обследовали шесть торговых точек в Красноярске и Сосновоборском муниципальном округе. Нарушения выявлены в каждой из них.
Всего проверено 75 партий саженцев яблони и груши. Из них 31 партия состояла из сортов и гибридов, не зарегистрированных в Государственном реестре селекционных достижений.
Так, на 10-м километре Енисейского тракта у дороги на Красноярск предприниматель продавал из автомобиля «Газель» 5 партий саженцев яблони и 2 партии груши сортов, не включенных в реестр. Кроме того, на всех саженцах отсутствовала маркировка.
Похожее нарушение установили в поселке Березовка. Рядом с домом № 7 на улице Трактовой женщина продавала из автомобиля 3 партии яблони незарегистрированных сортов, а также семенной картофель без маркировки на упаковке.
В садовом центре «Ветка сакуры» в поселке Есауловка Сосновоборского муниципального округа выявили продажу 3 партий яблони и 4 партий груши незарегистрированных сортов.
Среди саженцев, не включенных в Госреестр, были яблони «Белорусская желтая», «Белый налив», «Декора», «Боровинка», а также груши «Мечта», «Баргузин» и «Ароматное».
Владельцам торговых точек объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Всего с начала года Россельхознадзор провел 40 выездных обследований точек, где продают саженцы плодово-ягодных культур, в том числе на стихийных и придорожных рынках. Нарушения выявлены в каждой проверенной точке.
В ведомстве напоминают, что при выборе посадочного материала стоит отдавать предпочтение сортам, зарегистрированным в Государственном реестре и районированным для Восточно-Сибирского региона.