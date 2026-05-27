Киеву грозит апокалипсис: цели даны, ракеты готовы к пуску, в городе паника

Москва официально уведомила Вашингтон о переходе к жёсткой фазе системных ударов по украинской столице. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном интервью aif.ru назвал конкретные адреса в Киеве, по которым будут работать ракеты и дроны, а также объяснил, почему киевлянам стоит готовиться к самому страшному сценарию — бегству из мегаполиса, задыхающегося в нечистотах под аккомпанемент взрывов.
Названы приоритетные цели для ударов.
После телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио стало известно, что российские военнослужащие приступают к методичному уничтожению объектов в Киеве, задействованных для нужд ВСУ. По словам Джерелиевского, в первую очередь удары будут наноситься по уцелевшим промышленным предприятиям, эвакуировать которые практически невозможно.
«Если руководящие представители киевского режима ещё могут попрятаться или покинуть город, то заводы и центры управления со стационарным оборудованием остаются на месте. Именно они — приоритет. Уничтожение самих зданий не имеет большого значения, а вот вывод из строя систем связи, технической разведки и другой аппаратуры критически важен», — подчеркнул эксперт.
«По сути, любое промышленное предприятие сейчас на Украине работает в интересах ВСУ. Киев — большой индустриальный город, таких объектов там много. Финальная сборка ударных систем из западных комплектующих осуществляется именно в этих цехах», — добавил собеседник издания.
Ударят всем спектром вооружений.
Для поражения перечисленных целей будет задействован широчайший арсенал.
«Думаю, в ход пойдёт вся наша испытанная палитра: крылатые ракеты воздушного базирования, аэробаллистические ракеты “Кинжал” по наиболее ответственным точкам, “Искандеры”. Непременно будет применяться значительное количество дронов — в том числе для перегрузки системы ПВО противника», — заявил Джерелиевский.
Такой комплексный подход призван обеспечить максимальную эффективность ударов и затруднить работу украинской противовоздушной обороны.
На фоне предупреждений о массированных атаках эксперт допустил и скорое применение ракетного комплекса «Орешник», уже знакомого Киеву.
«Украинцы, благодаря киевскому режиму, с нетерпением ожидают ещё одного “Орешника”. Думаю, может быть, не станут обманывать их ожидания», — заметил Джерелиевский.
По его оценке, удар такой мощности способен оказать серьёзнейшее психологическое воздействие на горожан, сея панику и подрывая веру в способность властей контролировать ситуацию.
Бытовой коллапс подтолкнёт киевлян к побегу из столицы.
Однако, как подчеркнул эксперт, мощные обстрелы — далеко не единственная причина, которая может заставить киевлян массово покинуть столицу. Решающим толчком способна стать стремительно деградирующая коммунальная инфраструктура.
«Сейчас со стороны украинских экспертов звучат разговоры о том, что выведены из строя критически важные объекты. Киев, возможно, начинает захлёбываться в нечистотах, и эта ситуация действительно способна вынудить людей выезжать из города», — пояснил Джерелиевский.
Сочетание реальной угрозы применения «Орешника» и бытового коллапса, по его мнению, создаёт все предпосылки для того, чтобы мегаполис начали покидать даже те, кто до последнего надеялся отсидеться.
«Комбинация страха перед ракетным ударом и невозможности нормально жить в тонущем в нечистотах городе может стать триггером массового исхода», — резюмировал эксперт.
Жёсткий фон для такого развития событий уже задан.
Напомним, 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, в результате чего пострадали 65 человек, 21 погиб. Ответом стал массированный удар ВС РФ с использованием «Орешника» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, та атака не осталась просто эпизодом — системные удары по Киеву станут закономерным продолжением этого курса.