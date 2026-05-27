Киеву грозит апокалипсис: цели даны, ракеты готовы к пуску, в городе паника

Войска РФ готовят системные удары по Киеву: под прицелом — заводы, штаб ГУР и центры связи. На фоне угрозы применения «Орешника» и коммунальной катастрофы эксперт Джерелиевский в эксклюзивном интервью aif.ru не исключил массового бегства жителей.

Источник: Аргументы и факты

Москва официально уведомила Вашингтон о переходе к жёсткой фазе системных ударов по украинской столице. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном интервью aif.ru назвал конкретные адреса в Киеве, по которым будут работать ракеты и дроны, а также объяснил, почему киевлянам стоит готовиться к самому страшному сценарию — бегству из мегаполиса, задыхающегося в нечистотах под аккомпанемент взрывов.

Названы приоритетные цели для ударов.

После телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио стало известно, что российские военнослужащие приступают к методичному уничтожению объектов в Киеве, задействованных для нужд ВСУ. По словам Джерелиевского, в первую очередь удары будут наноситься по уцелевшим промышленным предприятиям, эвакуировать которые практически невозможно.

«Если руководящие представители киевского режима ещё могут попрятаться или покинуть город, то заводы и центры управления со стационарным оборудованием остаются на месте. Именно они — приоритет. Уничтожение самих зданий не имеет большого значения, а вот вывод из строя систем связи, технической разведки и другой аппаратуры критически важен», — подчеркнул эксперт.

Джерелиевский конкретизировал, о каких объектах идёт речь. Под ударом окажутся знаменитый завод «Арсенал», кузня на Рыбальском (там же расположено здание Главного управления разведки Украины) и постоянно возникающие мастерские, где идёт сборка БПЛА самолётного типа и, возможно, ракетных систем.

«По сути, любое промышленное предприятие сейчас на Украине работает в интересах ВСУ. Киев — большой индустриальный город, таких объектов там много. Финальная сборка ударных систем из западных комплектующих осуществляется именно в этих цехах», — добавил собеседник издания.

Ударят всем спектром вооружений.

Для поражения перечисленных целей будет задействован широчайший арсенал.

«Думаю, в ход пойдёт вся наша испытанная палитра: крылатые ракеты воздушного базирования, аэробаллистические ракеты “Кинжал” по наиболее ответственным точкам, “Искандеры”. Непременно будет применяться значительное количество дронов — в том числе для перегрузки системы ПВО противника», — заявил Джерелиевский.

Такой комплексный подход призван обеспечить максимальную эффективность ударов и затруднить работу украинской противовоздушной обороны.

На фоне предупреждений о массированных атаках эксперт допустил и скорое применение ракетного комплекса «Орешник», уже знакомого Киеву.

«Украинцы, благодаря киевскому режиму, с нетерпением ожидают ещё одного “Орешника”. Думаю, может быть, не станут обманывать их ожидания», — заметил Джерелиевский.

По его оценке, удар такой мощности способен оказать серьёзнейшее психологическое воздействие на горожан, сея панику и подрывая веру в способность властей контролировать ситуацию.

Бытовой коллапс подтолкнёт киевлян к побегу из столицы.

Однако, как подчеркнул эксперт, мощные обстрелы — далеко не единственная причина, которая может заставить киевлян массово покинуть столицу. Решающим толчком способна стать стремительно деградирующая коммунальная инфраструктура.

«Сейчас со стороны украинских экспертов звучат разговоры о том, что выведены из строя критически важные объекты. Киев, возможно, начинает захлёбываться в нечистотах, и эта ситуация действительно способна вынудить людей выезжать из города», — пояснил Джерелиевский.

Сочетание реальной угрозы применения «Орешника» и бытового коллапса, по его мнению, создаёт все предпосылки для того, чтобы мегаполис начали покидать даже те, кто до последнего надеялся отсидеться.

«Комбинация страха перед ракетным ударом и невозможности нормально жить в тонущем в нечистотах городе может стать триггером массового исхода», — резюмировал эксперт.

Жёсткий фон для такого развития событий уже задан.

Напомним, 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, в результате чего пострадали 65 человек, 21 погиб. Ответом стал массированный удар ВС РФ с использованием «Орешника» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, та атака не осталась просто эпизодом — системные удары по Киеву станут закономерным продолжением этого курса.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше