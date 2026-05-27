Праздничный Айт-намаз прошел в Центральной мечети Астаны

АСТАНА, 27 мая — Sputnik. Курбан айт празднуют мусульмане Казахстана.
Это один из самых больших мусульманских праздников, в первый день мусульмане отправляются в мечеть на Айт-намаз.
Айт намаз — особая молитва, совершаемая в первый день Курбан айта, одного из главных праздников мусульман, символизирующего жертвоприношение и милосердие. В этот день мусульмане собираются в мечетях и открытых площадках, чтобы вместе помолиться и отпраздновать.
Этим утром тысячи верующих собрались в Центральной мечети Астаны.
После праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня те, кто имеет возможность, приносят в жертву животное. Треть мяса раздают нуждающимся, треть оставляют семье и себе, треть — для угощения соседей и родственников.
Празднование продолжается в семьях, в гостях у друзей и родственников. Курбан айт в Казахстане длится три дня — с 27 по 29 мая.