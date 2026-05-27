Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске горячую воду досрочно вернули 17 тысячам жителей

Горячую воду вернули почти 17 тысячам жителей Новосибирска на три дня раньше срока.

Источник: Freepik

В Новосибирске досрочно возобновили подачу горячей воды для почти 17 тысяч горожан. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, горячее водоснабжение восстановлено в 85 жилых домах и девяти социальных учреждениях — работы завершили на несколько дней раньше срока.

Подключение прошло в зданиях на улицах Орджоникидзе, Сергея Шамшиных, Чаплыгина, Депутатской, Петропавловской и Степной. Все эти объекты относятся к зонам обслуживания ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

Изначально отключение планировалось до 29 и 31 мая, однако при наличии технической возможности ресурсоснабжающая организация возвращает горячую воду раньше. С начала гидравлических испытаний 16 мая специалисты выявили и устранили уже 402 дефекта на теплосетях. Ремонтные работы продолжаются в ускоренном режиме.