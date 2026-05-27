В Новосибирске горячую воду досрочно вернули 17 тысячам жителей

В Новосибирске досрочно возобновили подачу горячей воды для почти 17 тысяч горожан. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, горячее водоснабжение восстановлено в 85 жилых домах и девяти социальных учреждениях — работы завершили на несколько дней раньше срока.
Подключение прошло в зданиях на улицах Орджоникидзе, Сергея Шамшиных, Чаплыгина, Депутатской, Петропавловской и Степной. Все эти объекты относятся к зонам обслуживания ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.
Изначально отключение планировалось до 29 и 31 мая, однако при наличии технической возможности ресурсоснабжающая организация возвращает горячую воду раньше. С начала гидравлических испытаний 16 мая специалисты выявили и устранили уже 402 дефекта на теплосетях. Ремонтные работы продолжаются в ускоренном режиме.