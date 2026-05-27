Диетолог назвала безопасную дозу черешни и кому ягода противопоказана

Летняя ягода уже появилась на прилавках. Черешня содержит витамин С, калий, магний, железо и антиоксиданты. «В ста граммах ягоды содержится всего 50−56 калорий, что позволяет включать её в рацион людям, которые следят за своим весом или хотят похудеть», — рассказала REGIONS диетолог Ольга Редина. При этом специалистка предупредила о возможном вреде при неправильном употреблении. Употребление более 300−400 граммов ягод за один приём может вызвать диарею и вздутие. Высокое содержание клетчатки опасно при нарушениях проходимости кишечника. Фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка, особенно если есть ягоду натощак. Кроме того, черешня является потенциальным аллергеном.