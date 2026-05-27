Диетолог назвала безопасную дозу черешни и кому ягода противопоказана

Летняя ягода уже появилась на прилавках. Черешня содержит витамин С, калий, магний, железо и антиоксиданты. «В ста граммах ягоды содержится всего 50−56 калорий, что позволяет включать её в рацион людям, которые следят за своим весом или хотят похудеть», — рассказала REGIONS диетолог Ольга Редина. При этом специалистка предупредила о возможном вреде при неправильном употреблении. Употребление более 300−400 граммов ягод за один приём может вызвать диарею и вздутие. Высокое содержание клетчатки опасно при нарушениях проходимости кишечника. Фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка, особенно если есть ягоду натощак. Кроме того, черешня является потенциальным аллергеном.
Редина перечислила группы людей, которым черешня категорически противопоказана. В их числе — аллергики, пациенты с обострением гастрита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, люди с воспалительными заболеваниями кишечника (энтеритом и колитом), а также с дисбиозом, нарушением проходимости кишечника и сахарным диабетом. «Даже здоровым людям не стоит есть черешню сразу после еды или в больших количествах, — заключила диетолог. — Её употребление требует умеренности и учёта индивидуальных особенностей организма».