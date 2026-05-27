Депутат Гаврилов предупредил дачников о новой схеме мошенничества

Мошенники стали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач. Об этом в среду, 27 мая, сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
— Поддельные штрафы за нарушения на загородных участках набирают обороты. В последнее время участилась рассылка фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков, — цитирует его РИА Новости.
Он рассказал, что аферисты присылают уведомление о выявленном нарушении земельного законодательства, в котором указана ссылка для оплаты штрафа «со скидкой», но, перейдя по ней, граждане рискуют потерять доступ к личному кабинету на «Госуслугах».
Парламентарий порекомендовал при сомнениях в документе проверить уведомление, было ли в отношении участка проведено контрольное надзорное мероприятие. Если информации об этом нет в едином реестре, то пришедшее постановление является фальшивкой, сказано в статье.
