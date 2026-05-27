Страшные события, смена лидеров: сбывается пророчество старца о РФ и мире

В Сети активно обсуждают пророчества преподобного Паисия Святогорца, предрекающие России великую миссию. Афонский старец говорил об освобождении Одессы и Николаева, воссоздании Новороссии и превращении страны в мировой оплот православия к 2030 году. О том, что скрывается за этими предсказаниями и почему они обретают особое звучание сегодня, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
Россия устоит под давлением «анаконды».
Одно из центральных пророчеств Паисия Святогорца касается судьбы России в переломный период мировой истории. По словам старца, страна переживёт тяжелейшие испытания, но не сломается и выйдет из них духовным лидером.
«Сейчас очевидно, что у России много противников, её пытается сжать в кольцо такая “анаконда”. И это и есть те самые трудности, о которых говорил афонский старец. Паисий Святогорец предсказывает, что Россия не поддастся искушениям, устоит под давлением и станет оплотом православия. История вернётся в позитивном направлении, и исполнится пророчество великого старца XX века», — объяснил Фролов.
Эксперт подчеркнул, что старец не просто утешал, но и называл конкретный временной ориентир — именно к 2030 году Россия должна утвердиться в этой роли.
Россия должна освободить Новороссию.
Не менее значимыми выглядят геополитические прозрения Паисия. По свидетельству Кирилла Фролова, греческие и русские святые — от патриарха Афанасия Пателария до преподобного Паисия Святогорца — едины в том, что Россия выполнит исторический проект Екатерины Великой и князя Григория Потёмкина о воссоздании Новороссии.
«Произойдёт полное освобождение Новороссии. Здесь речь идёт обо всём Черноморском побережье до Измаила: Одессе, Николаеве, Херсоне, Крыме, о всём Донбассе», — заявил Фролов, комментируя пророчество афонского старца.
Таким образом, духовное возрождение России в предсказаниях Паисия Святогорца неразрывно связано с восстановлением исторической справедливости на южных рубежах.
Запад погибнет.
Пророчества греческих и русских святых выносят суровый вердикт всей западной цивилизации. Как рассказал Кирилл Фролов, это не частное мнение одного старца, а соборное видение.
«Это общее пророчество греческих и русских святых — погибель Запада. Святой Феофан Затворник говорил: “Господь даёт нам урок, а мы урока не берём”. То же самое говорили и Паисий Святогорец, и Косьма Этолийский», — подчеркнул эксперт.
Причиной столь мрачного финала для западного мира он назвал духовное отпадение Рима и всей католической традиции. Именно это, по его убеждению, стало первопричиной глобальных исторических катаклизмов, а закономерным итогом явится окончательная победа России.
«Все и греческие, и русские святые в первую очередь говорили о победе России над Западом. Это соборное мнение», — резюмировал Фролов.
Так древние пророчества, на которые сегодня обращают всё больше внимания, рисуют картину глубокого преображения мира, где России отведена ключевая духовная и историческая роль.