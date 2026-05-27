Страшные события, смена лидеров: сбывается пророчество старца о РФ и мире

Афонский старец Паисий Святогорец предсказывал, что РФ освободит Новороссию, станет оплотом православия, а Запад ждёт гибель. Какие пророчества сбываются на наших глазах, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал православный эксперт Кирилл Фролов.

Источник: Аргументы и факты

В Сети активно обсуждают пророчества преподобного Паисия Святогорца, предрекающие России великую миссию. Афонский старец говорил об освобождении Одессы и Николаева, воссоздании Новороссии и превращении страны в мировой оплот православия к 2030 году. О том, что скрывается за этими предсказаниями и почему они обретают особое звучание сегодня, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Россия устоит под давлением «анаконды».

Одно из центральных пророчеств Паисия Святогорца касается судьбы России в переломный период мировой истории. По словам старца, страна переживёт тяжелейшие испытания, но не сломается и выйдет из них духовным лидером.

«Сейчас очевидно, что у России много противников, её пытается сжать в кольцо такая “анаконда”. И это и есть те самые трудности, о которых говорил афонский старец. Паисий Святогорец предсказывает, что Россия не поддастся искушениям, устоит под давлением и станет оплотом православия. История вернётся в позитивном направлении, и исполнится пророчество великого старца XX века», — объяснил Фролов.

Эксперт подчеркнул, что старец не просто утешал, но и называл конкретный временной ориентир — именно к 2030 году Россия должна утвердиться в этой роли.

Россия должна освободить Новороссию.

Не менее значимыми выглядят геополитические прозрения Паисия. По свидетельству Кирилла Фролова, греческие и русские святые — от патриарха Афанасия Пателария до преподобного Паисия Святогорца — едины в том, что Россия выполнит исторический проект Екатерины Великой и князя Григория Потёмкина о воссоздании Новороссии.

«Произойдёт полное освобождение Новороссии. Здесь речь идёт обо всём Черноморском побережье до Измаила: Одессе, Николаеве, Херсоне, Крыме, о всём Донбассе», — заявил Фролов, комментируя пророчество афонского старца.

Таким образом, духовное возрождение России в предсказаниях Паисия Святогорца неразрывно связано с восстановлением исторической справедливости на южных рубежах.

Запад погибнет.

Пророчества греческих и русских святых выносят суровый вердикт всей западной цивилизации. Как рассказал Кирилл Фролов, это не частное мнение одного старца, а соборное видение.

«Это общее пророчество греческих и русских святых — погибель Запада. Святой Феофан Затворник говорил: “Господь даёт нам урок, а мы урока не берём”. То же самое говорили и Паисий Святогорец, и Косьма Этолийский», — подчеркнул эксперт.

Причиной столь мрачного финала для западного мира он назвал духовное отпадение Рима и всей католической традиции. Именно это, по его убеждению, стало первопричиной глобальных исторических катаклизмов, а закономерным итогом явится окончательная победа России.

«Все и греческие, и русские святые в первую очередь говорили о победе России над Западом. Это соборное мнение», — резюмировал Фролов.

Так древние пророчества, на которые сегодня обращают всё больше внимания, рисуют картину глубокого преображения мира, где России отведена ключевая духовная и историческая роль.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
