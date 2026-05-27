Фестиваль «Порт Рок — 2026» пройдёт на набережной Хабаровска 20 июня

Услышать сложные барабанные грувы, завораживающие гитарные рифы и уникальные голоса приглашают жителей и гостей Хабаровска 20 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», фестиваль дальневосточной музыки «Порт Рок — 2026» пройдет на сцене набережной имени Г. И. Невельского вблизи Речного вокзала.
Впервые фестиваль «Порт Рок» в Хабаровске состоялся в прошлом году. Тогда дальневосточному музыкальному сообществу мероприятие пришлось по вкусу, поэтому в 2026 году его решили повторить.
Среди новых приглашенных коллективов — хабаровские «Братство бобра» с произведениями в жанре хеви-метал и кавер-группа «Модис». Также на фестиваль приедет группа из Комсомольска-на-Амуре «Мерфи».
Свой репертуар представят артисты и из других регионов Дальнего Востока. Например, молодая и уже полюбившаяся многим владивостокская группа «Красный дождь» выступит с глубокой и философской музыкой. Помимо этого, в Хабаровский край приедет группа из Республики Саха (Якутия). Коллектив «7/11» из города Нерюнгри представит песни с необычным звучанием в рок-жанре.
