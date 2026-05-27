В Чегдомыне шестилетний ребёнок упал в открытый канализационный люк на улице Центральной

В посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края шестилетний ребёнок упал в открытый канализационный колодец. Мальчик получил ушибы и ссадины. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, инцидент произошёл 23 мая 2026 года на улице Центральной. По предварительным данным, ребёнок гулял на улице и не заметил опасности — люк колодца был открыт. В результате падения мальчик получил ушибы и ссадины, но, к счастью, обошлось без серьёзных травм. Родители незамедлительно обратились за медицинской помощью, ребёнку оказали необходимую помощь.
В настоящее время прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку по данному факту. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, кто именно несёт ответственность за надлежащее состояние канализационного колодца и почему люк оказался открытым. Это могло быть как халатное отношение коммунальных служб к своим обязанностям, так и действия посторонних лиц, например, похитителей металла.
Следователи прокуратуры уже приступили к опросу очевидцев и должностных лиц. Будет дана оценка действиям организации, обслуживающей коммунальную инфраструктуру посёлка. По результатам проверки надзорное ведомство обещает принять полный комплекс мер прокурорского реагирования. Если выяснится, что имел место факт преступной халатности, материалы могут быть переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
Ситуация с открытыми колодцами остаётся острой проблемой для многих населённых пунктов края. Подобные случаи регулярно фиксируются в разных районах, и каждый из них мог закончиться трагедией. Прокуратура держит ситуацию на особом контроле.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru