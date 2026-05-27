Глобальная катастрофа ближе, чем когда-либо. Об этом свидетельствует повсеместное пренебрежение и нарушение Устава ООН. Об этом в ходе заседания СБ Организации заявил постпред России Василий Небензя.
«Сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо, наблюдая за тем, как не только повсеместно нарушается Устав ООН, но и ставится под сомнение его ценность и обязательность соблюдения», — сказал он.
Вместе этого, отметил дипломат, Западом предлагается некий «порядок, основанный на правилах». Западные страны сами их придумывают, и навязывают миру как универсальные.
«Сегодня пренебрежение к Уставу ООН — этому краеугольному документу — достигло своего пика», — констатировал Небензя.
Накануне постпред России при ООН в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Всемирной организации 26 мая показал журналистам кадры из Старобельска, где ВСУ совершили теракт.
При этом Василий Небензя заявил, что скептически смотрит на идею международного расследования удара по колледжу в Старобельске.