Лимит выплат по ОСАГО предлагают полностью отменить

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лимит выплат по ОСАГО в России в перспективе надо не увеличивать, а отменять полностью, чтобы обязательная страховка целиком покрывала ущерб от ДТП.

Источник: НИА Красноярск

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил директор по активам Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Сейчас максимальная сумма возмещения вреда имуществу, которая покрывается полисом ОСАГО, составляет 400 тысяч рублей, а лимит выплат по возмещению вреда здоровью и жизни потерпевших составляет 500 тысяч рублей.

Власти и страховое сообщество обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат.

По словам Ефремова, в других странах такие лимиты не установлены. Однако движение к безлимитному ОСАГО в России «должно быть поэтапным»: «Чтобы все-таки наши граждане не пугались, не шарахались, что ОСАГО стало слишком дорогим».