В Иркутской области выявили более 2,5 тысяч нарушений среди иностранцев

С начала 2026 года в Приангарье выявлено более 2,5 тысячи миграционных нарушений. Об этом сообщили в региональном МВД.
Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области провели около 4 тысяч проверок. В результате выявлено более 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. В отношении 463 иностранных граждан вынесены постановления об административном выдворении из РФ, приняты 36 решений о депортации и 403 — о запрете на въезд в страну.
В ведомстве напоминают о недопустимости фиктивной регистрации и подчеркивают обязанность принимающей стороны своевременно уведомлять органы внутренних дел о прибытии и убытии иностранцев.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области полицейские во время рейда обнаружили у мигрантов запрещенную символику в автомобилях.