В Иркутской области выявили более 2,5 тысяч нарушений среди иностранцев

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области провели около 4 тысяч проверок. В результате выявлено более 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. В отношении 463 иностранных граждан вынесены постановления об административном выдворении из РФ, приняты 36 решений о депортации и 403 — о запрете на въезд в страну.