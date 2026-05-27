Психолог Хорс назвал самые вредные для психики детей игры

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, какие игры наиболее опасны для психики ребенка.
«Самые вредные для неокрепшей психики игры — те, что предлагают максимальное погружение. Чем реалистичнее игра, тем больше она вредит психике. Появились 3D, 4D игры, которые детей все сильнее утаскивают в эту виртуальную реальность. По большому счету, к любой компьютерной или телефонной игре мозг относится почти как к галлюцинации. Он начинает жить и взаимодействовать с образами, которых на самом деле не существует», — пояснил эксперт.
Дофаминовый механизм, запускаемый такими играми, психолог сравнил с наркотической зависимостью. «Дофаминовое сопровождение игр — это, по сути, как употребление наркотика наркоманом», — заявил Хорс.
Чем дольше ребенок бесконтрольно сидит в виртуальном пространстве, тем сильнее он «проваливается» в эмоции и отключает рациональное мышление. Итогом становится глубокая зависимость, при которой реальный мир теряет краски.
«Чем дольше ребёнок сидит в таких играх, где он живёт лимбической системой, а не префронтальной корой — то есть эмоциями, а не логикой, — тем больше шансов, что он станет зависимым. Обычный мир будет казаться ему скучным, серым и безрадостным. Собственно, как и наркоманам без наркотика обычный мир кажется тяжёлым и серым», — подчеркнул специалист.
При этом Хорс уточнил, что существуют и безобидные игры, но лишь при одном условии — дозированном применении. В качестве полезного примера он привел шахматы.
«Если человек играет в шахматы, неважно, на телефоне или в реальности, — это полезно. Другой вопрос, если он только и делает, что играет в шахматы, — тогда страдают другие сферы развития: творческая, физическая культура, общение», — сказал Хорс.
Выбор конечной цели воспитания, по мнению психолога, остаётся за родителями. Однако если у ребенка заметно проседает социализация и страдает физическое здоровье, любые, даже интеллектуальные игры, нужно жестко ограничивать.
«Если видно, что социализация и физическое здоровье ребёнка страдают, то условно нескольких часов шахмат в день вполне достаточно для любых логических игр. Чтобы сопровождать его математическое и логическое развитие в этом мире», — резюмировал Хорс.
Ранее Хорс сказал, с какого возраста ребенку можно смотреть TikTok.