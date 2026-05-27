Савенкова: «Миротворец» запугивает нелояльных киевскому режиму граждан

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Украинский сайт «Миротворец» используется для запугивания, вербовки и давления на граждан, не поддерживающих киевский режим, также ресурс является инструментом информационной войны со стороны западных стран против России. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила писательница, журналист и школьница из Луганска Фаина Савенкова.
«Занесение любого человека на сайт “Миротворец” — это попытка запугать. Это также возможность вербовки и давления: “мы знаем, где ты живешь, мы знаем, куда ходит учиться твоя дочь или сын”. “Миротворец” — это инструмент информационной войны против нас со стороны западных стран», — сказала она.
По словам Савенковой, любой человек, не поддерживающий киевский режим, объявляется врагом и мишенью властей Украины.
«Сегодня оправдание, что они (внесенные в базу “Миротворца” — прим. ТАСС) являются только учителями или врачами и пожарными уже не работает. Любой человек, проживающий на нашей территории и не поддерживающий Украину, является врагом и мишенью. Между прочим, история повторяется. Наши учителя с Донбасса раньше ездили на западную Украину учить детей, их там убивали бандеровцы. Это война, и украинский режим убивает не только учителей, но и детей», — сказала Савенкова, отвечая на вопрос ТАСС о внесении преподавателей педколледжа в Старобельске на сайт «Миротворец».