Савенкова: «Миротворец» запугивает нелояльных киевскому режиму граждан

«Сегодня оправдание, что они (внесенные в базу “Миротворца” — прим. ТАСС) являются только учителями или врачами и пожарными уже не работает. Любой человек, проживающий на нашей территории и не поддерживающий Украину, является врагом и мишенью. Между прочим, история повторяется. Наши учителя с Донбасса раньше ездили на западную Украину учить детей, их там убивали бандеровцы. Это война, и украинский режим убивает не только учителей, но и детей», — сказала Савенкова, отвечая на вопрос ТАСС о внесении преподавателей педколледжа в Старобельске на сайт «Миротворец».