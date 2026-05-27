«Маша Распутина на простила мне, что я не стала молчать»: Дочь Виктора Захарова о конфликте с певицей

Падчерица певицы Маши Распутиной Нелли Захарова прокомментировала затянувшийся конфликт со знаменитой мачехой. В беседе с KP.RU она указала, что поводом для ссоры стали публичные оскорбления в адрес родной матери Нелли.
Нелли опровергла слухи о том, что её отец, бизнесмен Виктор Захаров, дарил ей элитную недвижимость. Она пояснила, что сюжет о подаренной квартире в «Алых парусах» был снят по просьбе самой Распутиной, которой срочно требовалось поправить репутацию в тот момент.
По словам девушки, Маша Распутина тогда очень переживала из-за скандалов с собственными дочерьми. Падчерица рассказала, что одна дочь певицы плохо отзывалась о матери, а младшая начала позорить семью. Поэтому Распутиной нужен был положительный образ заботливого родителя, и Нелли согласилась помочь.
«Распутиной нужен был положительный имидж. У меня с ней были хорошие отношения. Просто она не простила мне, что я не стала молчать, когда ее дочь и мой отец начали оскорблять маму. Но я добьюсь, чтобы мама получила то, что ей причитается по закону», — уточнила Захарова в разговоре с KP.RU.
Напомним, что осенью прошлого года Маша Распутина тайно узаконила отношения с Виктором Захаровым, отцом своей младшей дочери, с которым прожила четверть века. Поклонники надеялись на тихое семейное счастье, но выяснились неожиданные подробности его прошлого.