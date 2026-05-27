В Братске выросло число индивидуальных предпринимателей

Число индивидуальных предпринимателей выросло за год в Братске. Об этом свидетельствуют данные Иркутскстата. Актуальная статистика опубликована на сайте ведомства, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

По данным территориального органа Федеральной службы статистики на 1 апреля текущего года (более поздних данных нет), в Братске зарегистрировано 5 719 индивидуальных предпринимателей. Это почти на 250 человек больше, чем было на аналогичную дату 2025 года. Тогда в Братске было зарегистрировано 5 473 ИП.

Больше всего братских предпринимателей трудятся в сфере «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». В этой сфере в Братске работают свыше двух тысяч зарегистрированных ИП.

В целом же, по числу предпринимателей Братск находится на 4-й строчке в Иркутской области. На город приходится 8% от числа всех зарегистрированных ИП в Приангарье. Больше всего индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Иркутске (34%), далее идут Иркутский муниципальный округ (14%) и Ангарский городской округ (9%).