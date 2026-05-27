Падчерица Маши Распутиной ошарашила подробностями брака певицы: «Они поженились не просто так»

Падчерица певицы Маши Распутиной Нелли Захарова рассказала KP.RU неприятные подробности нового брака своей мачехи — с бизнесменом Виктором Захаровым. По ее словам, из-за прошлого брака предприниматель оказался в непростой финансовой ситуации, но все равно пообещал переписать на Распутину свой дом — единственное оставшееся имущество.
«Он ей (Распутиной) пообещал, что потом перепишет на нее дом. Он и мне раньше обещал этот дом оставить, говорил: Не поддерживай мать, я тебе все в завещании оставлю. Но как я могу от мамы отказаться? Она столько для него сделала, все деньги он заработал, будучи с ней в браке», — говорит Нелли.
Дочь Захарова отметила, что отец поступил нечестно с ее мамой — подделал ее подписи и продал два их общих объекта недвижимости, — дом в Турции и квартиру в Москве. Теперь у него остался только дом в Подмосковье, который бывшая жена хочет поделить поровну, по закону, несмотря на обман с квартирой и домом за границей. В то время как Захаров, со слов дочери, пытается переписать дом на Распутину.
Ранее KP.RU сообщил, что в апреле Распутина выиграла судебное разбирательство о подмосковном особняке у бывшей жены своего мужа.