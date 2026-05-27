В Пермском крае после урагана повреждены несколько домов и электросети

Ураган в Пермском крае повредил несколько домов и электросети, сообщает администрация Оханского муниципального округа.
26 мая в регионе зафиксировали сильный шквалистый ветер. Самым разрушительным он оказался в Оханск: порывы достигали 23 м/с. Власти муниципалитета рассказали, что город столкнулся с серьёзными последствиями.
«На многих улицах повалены деревья, а в некоторых домах отсутствует электричество. К сожалению, пострадали многоквартирные дома в Оханске по улице Винокурова, шквалистый ветер снес железо с крыши», — уточнили в администрации округа.
В Оханске введён режим повышенной готовности, в городе создан штаб КЧС.
Напомним, в Чайковском сильный ветер повалил деревья. Одно из них упало на детей. Несовершеннолетняя девочка скончалась, ещё один ребёнок пострадал.