Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае после урагана повреждены несколько домов и электросети

В Оханске порывы ветра достигали 23 м/с.

Ураган в Пермском крае повредил несколько домов и электросети, сообщает администрация Оханского муниципального округа.

26 мая в регионе зафиксировали сильный шквалистый ветер. Самым разрушительным он оказался в Оханск: порывы достигали 23 м/с. Власти муниципалитета рассказали, что город столкнулся с серьёзными последствиями.

«На многих улицах повалены деревья, а в некоторых домах отсутствует электричество. К сожалению, пострадали многоквартирные дома в Оханске по улице Винокурова, шквалистый ветер снес железо с крыши», — уточнили в администрации округа.

В Оханске введён режим повышенной готовности, в городе создан штаб КЧС.

Напомним, в Чайковском сильный ветер повалил деревья. Одно из них упало на детей. Несовершеннолетняя девочка скончалась, ещё один ребёнок пострадал.