Юрист назвала четыре причины роста цен в России

С 2026 года льготную ставку страховых взносов в пятнадцать процентов с превышением МРОТ сохранили только компании, у которых профильный вид деятельности приносит семьдесят процентов дохода. Остальные работодатели вернулись к ставке тридцать процентов от фонда оплаты труда. «Естественно, работодатели не будут платить эти деньги. Они пойдут за счёт работников. Поэтому либо увольняют людей, либо повышают цены», — заявила Оганова. Даже при отсутствии прибыли у компании взносы за руководителя теперь платятся из расчёта МРОТ — около восьми тысяч рублей в месяц. Эти издержки, по мнению юриста, бизнес перекладывает на потребителя. Во многих регионах вырос транспортный налог. Участники СВО и многодетные семьи освобождены от его уплаты за один автомобиль. Цены на лекарства продолжают расти: активированный уголь и корвалол подорожали почти на два с половиной процента, в прошлом году левомеколь и корвалол прибавили до девятнадцати процентов.