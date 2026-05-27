Юрист назвала четыре причины роста цен в России

В России изменилась ставка налога на добавленную стоимость с января 2026 года. Как сообщила в программе «Правда о праве» Pravda.Ru практикующий юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова, каждый товар автоматически подорожал на два процента. Льготная ставка в десять процентов сохранилась только на социально значимые продукты — молоко, хлеб и детские вещи. Индивидуальные предприниматели на упрощённой системе налогообложения при превышении годового дохода определённых лимитов обязаны платить НДС в размере двадцати двух процентов. Этот налог, по словам Огановой, ложится на покупателей. С 1 декабря 2025 года производителей обязали маркировать бритвы, какао, игрушки и стройматериалы в системе «Честный знак». Дополнительные издержки на маркировку также включены в цену товара.
С 2026 года льготную ставку страховых взносов в пятнадцать процентов с превышением МРОТ сохранили только компании, у которых профильный вид деятельности приносит семьдесят процентов дохода. Остальные работодатели вернулись к ставке тридцать процентов от фонда оплаты труда. «Естественно, работодатели не будут платить эти деньги. Они пойдут за счёт работников. Поэтому либо увольняют людей, либо повышают цены», — заявила Оганова. Даже при отсутствии прибыли у компании взносы за руководителя теперь платятся из расчёта МРОТ — около восьми тысяч рублей в месяц. Эти издержки, по мнению юриста, бизнес перекладывает на потребителя. Во многих регионах вырос транспортный налог. Участники СВО и многодетные семьи освобождены от его уплаты за один автомобиль. Цены на лекарства продолжают расти: активированный уголь и корвалол подорожали почти на два с половиной процента, в прошлом году левомеколь и корвалол прибавили до девятнадцати процентов.
Оганова отметила, что суммарные траты россиян сократились минимум на два процента. Люди перестали покупать лишнюю одежду и обувь, тратят деньги только на практичные вещи. МРОТ вырос до 27 093 рублей, однако рост цен, по словам юриста, опережает эту прибавку. Медицинские и образовательные услуги подорожали в среднем на восемь-десять процентов. Также выросли цены на транспорт из-за удорожания бензина, а также на связь и IT. Оганова посоветовала избавляться от кредитных долгов, не брать новые займы (ставка Центробанка остаётся высокой), планировать крупные покупки и отслеживать изменения в налогообложении процентов по вкладам.