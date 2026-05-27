Биолог Хряпин назвал части тела, где комары кусают в первую очередь

Комары имеют чёткие приоритеты при выборе места для укуса на теле человека, и главной целью для них является голова, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru энтомолог Роман Хряпин.
По его словам, основной причиной такой избирательности служит дыхание.
«Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создаётся некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — пояснил специалист.
Помимо химического сигнала, решающее значение имеет доступность кожи. Поскольку тело большинство людей закрывает одеждой, открытые участки головы оказываются практически единственным местом для атаки.
«Если зачастую остальные части тела мы можем защитить одеждой в той или иной степени, то голова чаще всего остаётся открытой: лицо, шея, уши и так далее», — добавил Роман Хряпин.
Как сообщалось, сразу в нескольких регионах России произошло нашествие комаров. Большое количество этих насекомых наблюдается в Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областях и в Башкирии. Местные жители отмечают, что в этом году массовое появление комаров началось на 3−4 недели раньше, чем обычно.
Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, что массовые скопления комаров на юге России являются естественным брачным ритуалом насекомых и не представляют угрозы для людей.