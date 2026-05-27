ГД обсудит обращение к ООН в связи с атакой ВСУ на Старобельск

Кроме того, во втором чтении будут рассмотрены законопроекты, направленные на противодействие незаконной миграции и защиту здоровья граждан РФ. Внесенными инициативами в частности предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования мигрантами с 90 до 30 дней со дня въезда. Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, введение административной ответственности за неуплату штрафа в срок и за нарушение порядка проведения медосвидетельствования. Поправками в Уголовный кодекс РФ предлагается ввести повышенную ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.