ГД обсудит обращение к ООН в связи с атакой ВСУ на Старобельск

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 детей.
Проект обращения был внесен комитетом Госдумы по международным делам. По мнению депутатов, киевский режим с помощью атак против мирного населения пытается отвлечь внимание народа Украины и мировой общественности от коррупционного скандала внутри страны. Госдума планирует призвать парламентариев стран мира осудить преступные действия киевского режима, а также потребовать прекращения финансовой и военной помощи режиму Владимира Зеленского.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, удар ВСУ по Старобельску является преступлением против человечества, ответственность за него несут Зеленский и его подручные. «Отморозки — те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин», — подчеркнул он.
Кроме того, во втором чтении будут рассмотрены законопроекты, направленные на противодействие незаконной миграции и защиту здоровья граждан РФ. Внесенными инициативами в частности предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования мигрантами с 90 до 30 дней со дня въезда. Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, введение административной ответственности за неуплату штрафа в срок и за нарушение порядка проведения медосвидетельствования. Поправками в Уголовный кодекс РФ предлагается ввести повышенную ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
«Авторами законопроектов стало абсолютное большинство депутатов — более 420 человек. Предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в нашей стране, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки», — отмечал ранее Володин.