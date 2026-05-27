В Хабаровском крае центр «ВОИН» запустит 4 летние смены и 14 новых программ

В Хабаровском крае летом пройдут военно-патриотические смены «Время юных героев» с новыми программами подготовки. Курсанты смогут выбрать отдельные направления — от первой помощи до управления FPV-дронами, сообщили в правительстве края.
В центре «ВОИН» утвердили 14 летних программ вместо одной общей: теперь обучение разделили по специализациям и уровню сложности. Ребятам предложат тактическую и огневую подготовку, выживание, разведку, тактическую медицину, снайпинг и работу с беспилотниками.
Первая смена в Хабаровском крае пройдёт с 3 по 16 июня в детском лагере «Мир Детства». В ней примут участие 145 курсантов. Всего региональный филиал центра проведёт четыре смены — в июне, июле и августе, а общее число участников достигнет 800 человек.
По новой системе подростки смогут несколько лет подряд возвращаться на занятия и переходить к более сложным программам. В каждое направление включили спортивную подготовку, а также сдачу нормативов. Кроме практических навыков, участники будут изучать историю страны, встречаться с ветеранами и смотреть патриотические фильмы в рамках проекта «ВОИН. Кино».
«Раньше у нас была одна программа для детских оздоровительных лагерей. Теперь мы значительно увеличили их количество, чтобы ребятам, уже прошедшим базовый курс, было интересно и полезно возвращаться к нам за новыми знаниями», — рассказал председатель правления центра «ВОИН», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.
Подать заявку на участие можно через электронную форму. После подтверждения родителям или законным представителям нужно передать документы в Хабаровске по адресу: улица Локомотивная, 12А, кабинет 216. Приём идёт по будням с 09:30 до 16:00.