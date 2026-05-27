Электричество частично отключилось в Ленинском районе Иркутска

IrkutskMedia, 27 мая. Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска сегодня в 10.12. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, Главная Кировская, Днепровская, Иртышская, Камская, Кировская 2-я, Кировская 3-я, Кировская 4-я, Кировская 5-я, Кировская 6-я, Кировская 7-я, Полярная, Трактовая, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 14.00.