KP.RU: экс-жена супруга Маши Распутиной оспорит решение суда о доме на Рублевке

Бывшая супруга бизнесмена Виктора Захарова, который сейчас состоит в браке с певицей Машей Распутиной, намерена обжаловать решение Верховного суда по спору о недвижимости. Речь идет о доме на Рублевке, где звезда эстрады живет вместе с мужем и их общей дочерью. Об этом KP.RU рассказала дочь бизнесмена Нелли Захарова.
«Суд вынес такое решение, поскольку адвокаты отца заявили, что семейные отношения с мамой у отца закончились в 1996 году, а дом был куплен в 1997-м. Мы снова пойдем в суд, поскольку это абсурд. Даже Распутина никогда не отрицала, что мои родители разъехались в 1999 году. Мы готовы предъявить документы и фотографии совместного отдыха родителей», — уточнила Нелли в беседе с KP.RU.
Напомним, Маша Распутина и Виктор Захаров находятся в отношениях с конца 90-х, когда Захаров состоял в официальном браке с другой женщиной Елены, от которой у него есть двое взрослых детей. Минувшей осенью Маша Распутина и Захаров тайно узаконили отношения спустя 25 лет романа.
Когда Захаров подал на развод, его бывшая жена Елена потребовала разделить совместно нажитое имущество. В частности, она претендует на половину дома на Рублевке, где бизнесмен долгие годы проживал с новой семьей.
Весной Маша Распутина выиграла судебный процесс за роскошный дом на Рублевке. На недвижимость в элитном подмосковном поселке Таганьково претендовала экс-супруга ее мужа Елена. Бывшая семья Виктора Захарова с таким решением Верховного суда категорически не согласна и готова его оспаривать.