В Волгоградской области отменили режим ракетной опасности

В Волгоградской области 27 мая в 05:51 мск отменен режим ракетной опасности. Он действовал в регионе 45 минут. Жителям в целях безопасности рекомендовали проследовать в ближайшие укрытия или заглубленное помещение.
В регионе все еще действует беспилотная опасность и режим «Ковер» в аэропорту, где сохраняются ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Тем не менее, на данный момент, ни о каких задержках рейсов не сообщается.
Фото из архива V102.RU.
