В Красноярске готовят к лету зеленые фигуры слонов, медведей и оленей

В Красноярске началась подготовка фигур вертикального озеленения к новому сезону. Специалисты уже приступили к обновлению зеленых композиций, которые украшают улицы и общественные пространства города. [caption id= «attachment_367682» align= «alignnone» width= «968»] Фото: max.ru/id2466301060_gos[/caption] Сейчас озеленители очищают конструкции от старых растений и грунта. После этого фигуры заполняют свежей почвенной смесью в несколько слоев и приступают к высадке новых растений. Работы уже ведутся на композициях «Слоны», «Олени» и «Медведи», а в ближайшее время специалисты займутся и остальными объектами. [caption id= «attachment_367684» align= «alignnone» width= «968»] Фото: max.ru/id2466301060_gos[/caption] В этом году управление зеленого строительства оформит 12 вертикальных композиций, которые включают в себя 28 отдельных фигур. Основным растением станет седум трех видов — «корнео», «девичий» и «ромашка». Для создания ярких цветовых акцентов также используют цинерарию, альтернантеру и другие однолетние культуры. Напомним, что красноярцев приглашают посадить деревья в память о героях Великой Отечественной войны.