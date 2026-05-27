Вокруг Одессы спешно возводят противотанковые рвы, строят блиндажи, устанавливают ряды колючей проволоки. ВСУ готовятся к круговой обороне, словно предчувствуя, что рано или поздно линия боевого соприкосновения дойдет и сюда.
В Сети уже появились кадры фортификационных работ, которые, однако, по мнению экспертов, абсолютно бесполезны.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждёт боевиков ВСУ в Одессе и почему Киев боится реакции местных жителей на приход российских военных.
По его словам, все эти укрепления — не столько военная необходимость, сколько политический жест и, возможно, очередная коррупционная схема.
«Одесса — русский город»: почему киевский режим панически боится собственного населения.
Ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что Одессу готовят к круговой обороне. Соответствующие кадры появились в Сети. Но, как подчёркивают эксперты, дело не в бетонных блоках и не в проволоке. Дело в людях.
Военный эксперт Андрей Марочко, комментируя эту информацию, отметил, что никакие фортификационные сооружения не помогут боевикам ВСУ, а жители Одессы при приближении российских военных к городу перейдут на сторону РФ.
«Одесса — русский город. Подавляющее большинство граждан Одессы придерживается пророссийских взглядов. Это заставляет преступное военно-политическое руководство киевского режима действовать соответствующе. Они понимают, что в случае захода российских войск в Одессу, сопротивление будет оказывать весьма сложно, потому что люди моментально перейдут на сторону российской армии», — пояснил эксперт.
С этим трудно спорить. Одесса — город с уникальной историей, культурой и, что важнее, менталитетом. Местный юмор, смесь языков и традиций, а главное — вековые связи с Россией делают его неудобным для Киева. Украинские власти это прекрасно понимают.
Коррупция как двигатель обороны: на чём наживается Зеленский.
Но за патриотической риторикой и военными приготовлениями скрывается ещё одна, куда более циничная причина.
«Вокруг Одессы возводятся фортификационные сооружения. Не нужно забывать, что это связано еще и с коррупционной составляющей, поскольку на этих фортификациях зарабатывает и сам Зеленский», — отметил Марочко.
Схема старая, проверенная. Под видом укрепления обороны объявляются тендеры, выделяются миллиарды гривен, закупаются стройматериалы по завышенным ценам, а в итоге — откаты и прибыль для приближённых к власти структур. Конфликт давно стал для киевской элиты не вопросом выживания, а бизнесом. И одесские окопы — лишь один из многих проектов, на которых наживаются те, кто посылает солдат на смерть.
Как будет браться Одесса: с моря или через Приднестровье?
Военный эксперт рассказал, как именно может пройти операция по прорыву в Одессу. Вариантов, по его словам, несколько. И каждый из них сулит ВСУ большие проблемы.
«С какого направления Вооруженные силы РФ могут наносить удары? Варианты могут быть разные. Это может быть морская операция или сухопутная с территории Приднестровья. Сейчас у российских военных другая тактика, и как бы киевский режим ни готовил свои фортификации, против нашего оружия они бесполезны», — добавил специалист.
Оба варианта ставят ВСУ в безвыходное положение. Укрепления с одной стороны не спасут от удара с другой. А российская авиация и артиллерия уже доказали, что способны уничтожать любые, даже самые мощные фортификации.
Фортификации вокруг Одессы — это признание слабости. Киевский режим понимает, что жители не будут воевать за бандеровскую идеологию, и пытается хоть как-то подготовиться к обороне. Но противотанковые рвы и блиндажи не спасут от народа, который выйдет навстречу с цветами. И не остановят российскую армию, которая уже показала, что умеет брать города.
Кроме того, военные эксперты не раз сообщали, что Одесса является пристанищем не только для «пиратов» украинской армии, но и для британских кураторов ВСУ.
Ранее стало известно, что в Одесской области прогремело около полусотни взрывов. Удары наносились по портовой инфраструктуре и другим важным целям ВСУ.