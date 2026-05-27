В РФ закрепят повышенную ответственность родителей при нарушении ПДД детьми

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ и Минюст России займутся разработкой проекта федерального закона, закрепляющего повышенную ответственность родителей или законных представителей в случае нарушений детьми правил дорожного движения (ПДД). Такое положение содержится в утвержденной правительством России стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.
Согласно действующему законодательству, родители и законные представители несут административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение детьми ПДД.
Если ребенок не достиг 16 лет, родители выплачивают штрафы за его проступки. За подростков старше 16 лет, которые признаются самостоятельными субъектами административного права и несут ответственность за нарушения правил дорожного движения, родителям в случае аварии приходится возмещать пострадавшей стороне материальный и моральный ущерб.
Также родители или законные представители привлекаются по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. Штраф для них по этой статье составляет от 100 до 500 рублей, а материалы рассматривает Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН).
МВД и Минюсту РФ необходимо до 2027 года разработать проект федерального закона, который законодательно закрепит повышенную ответственность родителей или законных представителей за нарушение ПДД детьми.