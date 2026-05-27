Минздрав: выживаемость онкобольных в России планируется увеличить еще на 7%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Показатели выживаемости пациентов с онкозаболеваниями в России к 2030 году планируется увеличить на 7% благодаря росту доступности диагностики и лечения, следует из данных Министерства здравоохранения РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.