Минздрав: выживаемость онкобольных в России планируется увеличить еще на 7%

Показателя вероятно удастся достичь к 2030 году, говорится в материалах Министерства здравоохранения.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Показатели выживаемости пациентов с онкозаболеваниями в России к 2030 году планируется увеличить на 7% благодаря росту доступности диагностики и лечения, следует из данных Министерства здравоохранения РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«К 2030 году доступность диагностики и лечения злокачественных новообразований позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет», — говорится в документе.

По итогам 2025 года доля живущих 5 и более лет с момента установления диагноза «злокачественное новообразование» составила 67,2%.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что одногодичная летальность от онкозаболеваний в первый год после постановки диагноза в России находится на историческом минимуме и составляет 16,5%.