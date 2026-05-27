Два железногорца вынесли с дач инструмент на 186 тыс. рублей (видео)

В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых в серии краж с дачных участков на сумму свыше 186 тыс. рублей.
Весной к правоохранителям обратились дачники из деревни Шивера, входящей в состав Железногорска, с сообщением о краже. Злоумышленники похитили легковой автомобильный прицеп и большое количество электро- и бензоинструмента. Сумма ущерба превысила 186 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимых 41-летнего мужчины и его 28-летнего соучастника, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Полицейские установили и задержали злоумышленников.
«Похищенные вещи изъяты по месту жительства обоих мужчин, избавиться от чужого имущества они не успели. В рамках уголовного дела в отношении организатора преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его соучастнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.