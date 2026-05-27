Один из корпусов дома-коммуны на улице Пискунова выставили на торги

Здание является объектом культурного наследия.

Источник: Время

Еще один объект культурного наследия регионального значения (ОКН) планируется продать в центре Нижнего Новгорода. Через электронные торги продается здание по адресу: ул. Пискунова, д. 3, корп. 5. Соответствующее объявление размещено на сайте Авито.

Цена объекта площадью 1708,60 кв. м — 132,6 млн рублей. Это один из корпусов легендарного дома-коммуну «Культурная революция», построенного по проекту архитектора Владимир Медведева в 1929—1932 гг. В последние годы в нем располагалась одна из структур «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА «Время Н», в подвесных переходах между корпусами дома-коммуны на улице Пискунова продолжается ремонт.

Также сообщалось, что здание усадьбы Рукавишникова выставили на торги в Нижнем Новгороде.