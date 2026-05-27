Один из корпусов дома-коммуны на улице Пискунова выставили на торги

Цена объекта площадью 1708,60 кв. м — 132,6 млн рублей. Это один из корпусов легендарного дома-коммуну «Культурная революция», построенного по проекту архитектора Владимир Медведева в 1929—1932 гг. В последние годы в нем располагалась одна из структур «Газпрома».