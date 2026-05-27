Мусульмане Новосибирска молились вместе на улице: так начался Курбан-байрама

Утром 27 мая 2026 года мусульмане Новосибирска собрались на общую праздничную молитву в честь Курбан-байрама. Верующие пришли к двум мечетям города — расположенным на улицах Красина и Мира. Желающих праведно начать праздник желающих оказалось так много, что места хватило не всем.
Курбан-байрам посвящён истории пророка Ибрахима, который проявил безграничную веру и был готов принести в жертву Всевышнему своего сына. Однако Аллах остановил его и позволил заменить сына барашком.
В исламе коллективная молитва в мечети является строгой обязанностью только для мужчин. Для совершения намаза верующие используют специальные молитвенные коврики. В этом году поток верующих оказался таким, что коврики расстилали даже возле припаркованных автомобилей.
Курбан-байрам в 2026 году отмечают три дня — с 27 по 29 мая. Это один из двух главных праздников в исламе. Второй по значимости — Ураза-байрам, который в этом году проходил
В нашем фоторепортаже главные моменты общей праздничной молитвы.