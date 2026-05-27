Калюжный провел в кругу семьи первый день после службы в армии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Актер и музыкант Глеб Калюжный провел первый день по окончании срочной службы дома, в кругу семьи. Об этом ТАСС рассказал директор артиста Григорий Сухов.
«Глеб провел весь день дома, в кругу семьи — мамы, сестры, брата. Все очень рады его возвращению», — сказал собеседник агентства.
Калюжный проходил срочную службу с 27 мая 2025 года. Как ранее заявлял Калюжный в интервью ТАСС, служба в армии является важным этапом в жизни молодых людей, она дает верные моральные установки и меняет человека к лучшему.