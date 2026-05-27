Участников СВО в Приангарье на диспансеризации проверят на ПТСР

— Сохранение физического и ментального здоровья наших бойцов — приоритет государственной политики в сфере здравоохранения. Мы поставили задачу не просто провести осмотр, а максимально рано выявить тревожные звонки, с которыми сталкиваются люди, прошедшие через боевые действия. Для этого впервые на первом этапе диспансеризации введено обязательное психологическое анкетирование. Это позволяет своевременно направить человека к специалистам психотерапевтического профиля и предотвратить развитие последствий, — отметил министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.