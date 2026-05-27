Участников СВО в Приангарье на диспансеризации проверят на ПТСР

Мера реализуется в рамках поручений Президента Владимира Путина, региональной стратегии развития медицинской реабилитации до 2036 года и пилотного проекта Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», где Иркутская область определена модельной территорией по созданию современной системы комплексной реабилитации участников СВО.
— Сохранение физического и ментального здоровья наших бойцов — приоритет государственной политики в сфере здравоохранения. Мы поставили задачу не просто провести осмотр, а максимально рано выявить тревожные звонки, с которыми сталкиваются люди, прошедшие через боевые действия. Для этого впервые на первом этапе диспансеризации введено обязательное психологическое анкетирование. Это позволяет своевременно направить человека к специалистам психотерапевтического профиля и предотвратить развитие последствий, — отметил министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
На сегодняшний день в медицинских организациях региона открыто 44 кабинета медико-психологического консультирования. С начала СВО специализированную психолого-психотерапевтическую поддержку получили уже более 4,3 тысячи участников СВО и членов их семей.
При выявлении показаний во время диспансеризации пациентов направляют в отделения медицинской реабилитации через Единый центр маршрутизации, действующий на площадке Клинического госпиталя ветеранов войн. Это учреждение признано базовым для оказания реабилитационной помощи демобилизованным участникам СВО и членам их семей. С 2022 года медицинскую реабилитацию в опорных медицинских организациях (включая госпиталь ветеранов и медучреждения первичного звена) прошли порядка 700 участников специальной военной операции.