Метеоролог рассказал, можно ли спрогнозировать град

РИА Новости: спрогнозировать град за сутки и более нельзя.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Синоптик может определить только вероятность града в ближайшее время, так как спрогнозировать его за сутки и более нельзя, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«По отражаемости от облаков метеорологический радиолокатор позволяет определить вероятность града в ближайшее время, в том числе крупного, но, к сожалению, за сутки и более спрогнозировать его точное место прохождения нельзя, так как это явление очень локальное», — пояснил он.

Голубев добавил, что погода, например, в разных районах Москвы существенно различается из-за ее большой территории, поэтому синоптикам приходится идти на хитрость и писать в прогнозах «местами будет гроза с градом».