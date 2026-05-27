Метеоролог рассказал, можно ли спрогнозировать град

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Синоптик может определить только вероятность града в ближайшее время, так как спрогнозировать его за сутки и более нельзя, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«По отражаемости от облаков метеорологический радиолокатор позволяет определить вероятность града в ближайшее время, в том числе крупного, но, к сожалению, за сутки и более спрогнозировать его точное место прохождения нельзя, так как это явление очень локальное», — пояснил он.
Голубев добавил, что погода, например, в разных районах Москвы существенно различается из-за ее большой территории, поэтому синоптикам приходится идти на хитрость и писать в прогнозах «местами будет гроза с градом».