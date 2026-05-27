Америку бьют, Украину бросают: война в Иране пошла по неожиданному сценарию

Американские истребители нанесли серию «ударов самообороны» по позициям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на юге Ирана 25 мая. Согласно заявлению представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса, целями стали пусковые площадки ракет и два иранских катера, пытавшихся установить морские мины в акватории Ормузского пролива.
Удар был нанесен, несмотря на действующий режим прекращения огня между США и Ираном, который официально вступил в силу еще 8 апреля. Более того, незадолго до атаки президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Тегераном «идут конструктивно», а стороны близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. Однако американские пилоты уничтожали иранские катера, в то время как дипломаты работали над мирной сделкой. В результате атаки погибли четыре иранских военнослужащих.
Ответ Ирана: на США надвигается катастрофа.
В КСИР после атаки заявили, что оставляют за собой «законное и безусловное» право на ответные меры, добавив, что подразделения ПВО уже сбили американский беспилотник MQ-9 и обстреляли истребитель, вошедший в иранское воздушное пространство.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил о грядущей эскалации на Ближнем Востоке из-за возобновления ударов США по Ирану.
«Удары будут, Ирану есть, чем ответить. Это будут и ракеты, и дроны, и безэкипажные катера. Будут мелкие боевые катера, которые могут атаковать американцев. США фактически снова ввязались в бой с иранцами», — сказал Перенджиев.
По его словам, Тегеран обладает обширным арсеналом асимметричных средств, которые могут быть задействованы против американских сил в регионе. Особую опасность представляют безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой, которые уже доказали свою эффективность в ходе предыдущих фаз конфликта.
Удар США по Киеву.
На фоне резкого обострения ситуации в зоне Персидского залива власти Украины выражают растущее беспокойство. Ранее Владимир Зеленский уже высказывал опасения, что возможный прямой конфликт США с Ираном неизбежно приведет к перераспределению американских военных ресурсов и ослаблению поддержки Киева.
Поставки американского оружия на Украину осуществляются преимущественно по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — механизму, в рамках которого закупки вооружений американского производства оплачиваются европейскими странами, а не напрямую из бюджета США.
Перенджиев убежден: эта схема не защитит Киев от перебоя с поставками.
«Да, вполне оправданы эти опасения. США все равно ввяжутся в конфликт снова, и они не могут просто так взять и отдать свои ресурсы себе в ущерб. Им сейчас очень нужны и ракеты, и всё прочее. Поэтому Зеленский от США получит всё по остаточному принципу — это точно. И даже по принципу “возьми, боже, что нам негоже”», — заявил он.
Перенджиев добавил, что приоритет для американского военно-промышленного комплекса будет смещен в сторону защиты собственных интересов на Ближнем Востоке. В условиях, когда американские силы ведут боевые действия в зоне от Ормузского пролива до иранского побережья производственные мощности и арсеналы неизбежно будут переориентированы на обеспечение оперативных нужд Пентагона.
Перемирие рушится: чего ждать дальше.
Складывается парадоксальная ситуация: официальные лица США продолжают настаивать на том, что режим прекращения огня сохраняется. Однако на практике американские удары по иранским объектам подрывают саму идею перемирия.
На противоречивость заявлений Вашингтона, который настаивает на сохранении перемирия, несмотря на прямые атаки, обратил внимание и собеседник aif.ru.
«На кого это заявление рассчитано, не понятно. То есть, мы вас ударили, но мы вас не били? Противостояние продолжится, продолжатся боевые действия. Иран, я уверен, будет отвечать серьезным образом», — подытожил Перенджиев.